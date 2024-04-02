Знаменитости 02 апреля 2024, 18:09 Юлию Пересильд заподозрили в расставании с Михаилом Тройником Актриса Пересильд не пришла на вечеринку в честь 36-летия возлюбленного Тройника РИА «Новости»

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Поклонники заподозрили, что актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались. Поводом стало то, что актриса не пришла отмечать день рождения возлюбленного.

«Спасибо моей семье и друзьям. Всем, кто встретил со мной мое тридцатишестилетие! Не верится даже! Но дальше больше! Идем вместе! Я вас люблю!» — написал Тройник в своих соцсетях.

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Актер отмечал свое 36-летие в одном из столичных ресторанов. Там собрались его друзья и коллеги. Однако, судя по опубликованным фотографиям с торжества, Пересильд на празднике не появилась.

Фанаты заподозрили, что пара могла расстаться. Актеры пока не прокомментировали эту информацию.

После теракта в «Крокусе» Юлия Пересильд с дочерью Анной посетили стихийный мемориал у концертного зала. Она подчеркнула, что переживает боль от того, какое большое несчастье стало причиной объединения людей.