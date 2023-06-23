Знаменитости 23 июня 2023, 11:39 Юлия Савичева выпустила клип на песню «От его голоса»

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Российская певица Юлия Савичева порадовала поклонников выходом клипа на песню «От его голоса». Об этом написали «Дни.ру», ссылаясь на Telegram-канал артистки.

Если в начале ролика артистка предстает перед фанатами в более привычном образе, то с середины клипа ее платье сменяется на белый корсет, а сдержанная прическа — на распущенные волосы.

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В своем танце артистка показывает, что может быть страстной и огненной.