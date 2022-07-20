Юлия Савичева рассказала об изменениях в жизни после «Фабрики звезд» и о творческих планах

Российская певица Юлия Савичева стала популярной еще в начале нулевых после проекта «Фабрика звезд», однако ее хиты остаются любимыми у слушателей и по сей день. О том, как проект повлиял на жизнь артистки, а также о дальнейших творческих планах Савичева рассказала ИА NAtion News.

По словам певицы, «Фабрика звезд» стала первой ступенькой на пути к большой сцене, однако если бы ее не было, она обязательно приняла бы участие в каком-нибудь другом проекте.

«Проект сильно изменил мою жизнь, это первая ступенька к большой сцене. Если бы „Фабрика звезд“ не случилось, то обязательно был бы другой проект. Так или иначе я проявила бы себя на музыкальном поприще», — отметила артистка.

Савичева добавила, что в ее ближайшие планы входит выпуск студийного музыкального альбома, а также съемки нового клипа.

«В ближайших планах выпуск новой песни и съемки клипа. А осенью я планирую выпустить студийный музыкальный альбом. Это будет история с более электронным звучанием. Но в то же время в песнях останется моя трогательность, и они будут, конечно», — резюмировала певица.