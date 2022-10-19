Юлия Савичева рассказала о самых тяжелых событиях в жизни | 360°

Знаменитости 19 октября 2022, 17:02 Юлия Савичева рассказала о самых тяжелых событиях в жизни Певица Юлия Савичева рассказала о потере ребенка и ссоре с мужем vk.com

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Певица Юлия Савичева в ноябре выпустит новый альбом. Сейчас у артистки белая полоса в жизни, однако так было не всегда — Савичевой пришлось пережить горе, она потеряла первого ребенка во время беременности. Об этом певица рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

По словам певицы, она отнеслась к первой беременности недостаточно серьезно — продолжала ездить на гастроли и выступать в жестком графике, доверившись заверениям родственников, что все будет хорошо, и не прислушиваясь к врачам. У певицы случился выкидыш.

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«Произошедшее полностью изменило мое отношение к работе и многому научило. Тогда я поняла, что невозможно объединять работу и подготовку к рождению ребенка», — поделилась Савичева.

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Сейчас певица растит дочь вместе с мужем Александром Аршиновым, с которым они вместе уже 20 лет. Однако и в отношениях с мужем не всегда все было хорошо — певица рассказала, как однажды после ссоры она съехала от любимого и некоторое время жила одна.

«Мрачное было время, честно вам скажу! В один прекрасный момент я открыла дверь, а на пороге стоял он. Хорошо помню, как он сказал: „Давай собирай вещи — мы оба знаем, чем все это закончится“», — вспоминает певица.