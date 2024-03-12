Знаменитости 12 марта 2024, 18:32 Юлия Савичева рассказала, что относится к Санкт-Петербургу с особым трепетом за счет его особой энергетики

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Певица Юлия Савичева в преддверии большого концерта в Санкт-Петербурге рассказала журналистам «Петербургского дневника», что относится к городу на Неве с особым трепетом.

Артистка призналась, что чувствует особую энергетику города каждый раз, когда посещает его.

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«Петербург — это мой самый любимый город в России! Когда я приезжаю сюда, то буквально на физическом уровне чувствую энергетику, которую излучает город. Ведь он столько всего пережил!» — сказала она.

У Петербурга грандиозная история, а еще здесь есть разводные мосты, и это так романтично, добавила артистка.