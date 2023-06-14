Знаменитости 14 июня 2023, 11:53 Юлия Савичева призналась, что бросила парня после выпускного на «Фабрике звезд»

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Певица Юлия Савичева пропустила свой выпускной в школе, потому что праздновала его на «Фабрике звезд», но запомнился он звезде не романтическими моментами. Об этом она рассказала «Газете.ru».

Певица обошлась без свиданий и признаний на выпускном. Напротив, она рассталась со своим молодым человеком сразу после торжества.

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«После „Фабрики“ я встретилась с парнем, с которым на тот момент была в отношениях, и заявила, что мы с ним расстаемся и мне за это свое решение совершенно не стыдно, ведь это жизнь», — рассказала Юлия Савичева.

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