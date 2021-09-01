Юлия Савичева поделилась секретом идеальной фигуры

Юлия Савичева дала большое интервью для сайта kp.ru. Певица рассказала о своем питании и как ей удается сохранить фигуру, несмотря на любовь к сладкому.

«На протяжении многих лет я придерживаюсь правильного питания. Из своего рациона я исключила все жирное, мучное, сладкое», — сказала певица.

При этом Юлия неравнодушна к сладкому. Она рассказала, что печет замысловатые торты и иногда позволяет себе «оторваться».

«Я — сладкоежка и иногда устраиваю себе разгрузочные дни. Могу позволить себе раз в две недели съесть кусок торта и это доставляет мне огромное удовольствие», — рассказала она.

Сейчас певица следит за своим рационом и находится в здоровых отношениях с едой. Однако так было не всегда: в подростковом возрасте Савичева пережила анорексию, написало ИА Nation News. Излечилась она благодаря участию в «Фабрике звезд».

«Мой дневной рацион был очень скудным, он состоял из пары йогуртов и пачки чипсов. Параллельно шли большие физические нагрузки, я ездила из школы до дома на большие расстояния в метро, занималась танцами. Несмотря на то, что ситуация была непростой, мысль о похудении меня не покидала. Я продолжала стремиться к уменьшению веса. В 16 лет я прошла кастинг на „Фабрику звезд“ и уже в звездном доме Макс Фадеев, который был тогда продюсером проекта, отозвал меня в сторону и сказал: „Ты должна питаться нормально, в противном случае тебя здесь не будет“. Я начала возвращаться к нормальному питанию, ела то же, что и все участники», — рассказала певица.