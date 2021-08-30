Юлия Савичева назвала преимущество «Фабрики звезд» по сравнению с новыми шоу

Певица Юлия Савичева рассказала о главных преимуществах «Фабрики звезд» по сравнению с современными шоу, а также пояснила, почему новые участники редко становятся знаменитыми. Об этом написала «Газета.ru».

По словам артистки, главным плюсом «Фабрики» были оригинальные песни. Они до сих пор звучат на главных российских радиостанциях. Например, хит Марии Ржевской «Когда я стану кошкой» или «Вова-чума» Иракли. Даже песня «Высоко» самой Савичевой не сбавила темпы.

«Считаю, что перепевками и собственными интерпретациями уже состоявшихся песен сегодня никого не удивишь. А для написания новой песни, подходящей артисту, нужно прикладывать большие усилий, продумать образ. Сейчас все встало на уровень быстрого интернет-контента. Поэтому и качество соответствующее», — сообщила певица.

Она добавила, что продюсерам «Фабрики» стоит сделать телешоу с новым авторским материалом и подавать его «под другим соусом», так как прежний формат уже изжил себя.