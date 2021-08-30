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    30 августа 2021, 16:44

    Юлия Савичева назвала преимущество «Фабрики звезд» по сравнению с новыми шоу

    Оксана Лавнюженко

    Певица Юлия Савичева рассказала о главных преимуществах «Фабрики звезд» по сравнению с современными шоу, а также пояснила, почему новые участники редко становятся знаменитыми. Об этом написала «Газета.ru».

    Юлия Савичева назвала преимущество «Фабрики звезд» по сравнению с новыми шоу

    По словам артистки, главным плюсом «Фабрики» были оригинальные песни. Они до сих пор звучат на главных российских радиостанциях. Например, хит Марии Ржевской «Когда я стану кошкой» или «Вова-чума» Иракли. Даже песня «Высоко» самой Савичевой не сбавила темпы.

    «Считаю, что перепевками и собственными интерпретациями уже состоявшихся песен сегодня никого не удивишь. А для написания новой песни, подходящей артисту, нужно прикладывать большие усилий, продумать образ. Сейчас все встало на уровень быстрого интернет-контента. Поэтому и качество соответствующее», — сообщила певица.

    Она добавила, что продюсерам «Фабрики» стоит сделать телешоу с новым авторским материалом и подавать его «под другим соусом», так как прежний формат уже изжил себя.