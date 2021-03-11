Юлия Самойлова призвала отделить политику от творчества на Евровидении

Нужно отделить политику от творчества на песенном конкурсе Евровидение. В этом не сомневается российская певица Юлия Самойлова. Ее слова привел пиар-директор Василий Кучумов, сообщило издание «ФедералПресс».

Песня российской и таджикской певицы Manizha хорошая, считает Самойлова. Музыкальную композицию она исполнит на родном языке.

«Не хочу думать, что русский язык станет камнем преткновения. Может быть, уже политика будет отделена от творчества на конкурсе песни?» — задалась вопросом Самойлова.

По ее мнению, у Манижи Сангин восхитительные вокальные данные, поэтому хотелось бы раскрытия их в большей степени. Самойлова будет надеяться на лучшее.

«Manizha, в любом случае, это твой год, твой конкурс, твоя победа», — заявила Самойлова.

В 2018 году она говорила, что сама бы отправила Manizha на Евровидение.

Самойлова считает бессмысленным сравнивать артистов.

«Что касается Little big, они яркие и талантливые, каждый по-своему. За нее я крайне рада и желаю справиться с жестким графиком и волнением», — добавила певица.

Ранее клип Manizha появился на YouTube-канале Евровидения. Он вышел на первое место в трендах видеохостинга. Судя по комментариям, иностранцы остались в восторге, а некоторым россиянам исполнительница не понравилась.