Знаменитости 03 апреля 2024, 13:07 Юлия Паршута рассказала, почему не может создать семью Певица Юлия Паршута заявила, что еще не встретила подходящего мужчину Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Читать 360tv в

Участница шоу «Фабрика звезд-7», певица Юлия Паршута рассказала, почему пока не готова создать семью. Она поделилась откровениями с порталом lady.mail.ru.

Паршута пояснила, что в данный момент полностью сосредоточена на развитии своей музыкальной карьеры, а личные отношения находятся на втором плане. Юлия открыто заявила о том, что пока не нашла мужчину, который бы полностью завоевал ее сердце.

Реклама

Она также опровергла слухи о своем романе с «фабрикантом» Марком Тишманом, утверждая, что между ними сложились лишь теплые дружеские отношения.

«Мы с Марком никогда не были парой. Мы единомышленники, поем вместе и вообще круто проводим время: у нас схожее чувство юмора, воспитание, принципы, интерес к жизни. Это общечеловеческая любовь», — подчеркнула звезда.

Певица перечислила важные качества потенциального партнера. Это доброта, интеллектуальность, волевой характер и нравственная чистота. Она высоко ценит способность к глубоким и серьезным отношениям, в то время как агрессивность, жадность, апатия и несамостоятельность артистку отталкивают. Певица подчеркнула, что доброта мужчины играет для нее ключевую роль.

Ранее музыкант Александр Устьянцев оценил наставников новой «Фабрики звезд». Лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова он назвал профессионалом, а солиста «Руки вверх!» Сергея Жукова — «балалаечкой».