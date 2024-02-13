13 февраля 2024, 01:08
Юлия Паршута подралась на телешоу «Выжить в Самарканде»
Певица Паршута устроила драку во время испытания на шоу «Выжить в Самарканде»
Певица из Сочи Юлия Паршута устроила драку во время очередного испытания на съемках второго сезона реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Об этом сообщило издание «Вокруг ТВ».
В начале нового этапа соревнований ведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева объявили участникам, что звезды и простые участники станут одной командой и будут жить в горном лагере. Каждый начнет играть только за себя.
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На первом испытании игрокам предстояло освободиться от цепей, чтобы успеть прибежать на набережную и сесть в лодку, рассчитанную на семь человек. При этом в шоу осталось девять участников.
Именно на этом испытании Паршута вступила в драку с участницей народной команды Кристиной Орловой, желая отстоять свои позиции. В результате певица случайно сломала реквизит. В ситуацию вмешался ведущий, вынужденный изменить правила игры.
Во время этого испытания Паршута на несколько секунд опередила Орлову, успев занять место в лодке.
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