Юлия Меньшова показала интерьер своей гостиной

Юлия Меньшова в своем Instagram время от времени проводит своим подписчикам виртуальные экскурсии по своему дому. На этот раз актриса и телеведущая показала интерьер своей гостиной, написало Утро.ру.

На фотографиях запечатлена домашняя библиотека Меньшовой с большим количеством книг, пестрый диван, стена, стилизованная под кирпич и украшенная картинами и семейными фотографиями.

Меньшова, которая на фотографии запечатлена на диване, укрытая пледом, пожаловалась подписчикам на холод в квартире. Поклонники поддержали артистку, посетовали на ту же проблему и заверили, что в скором времени в московских домах должны включить отопление.

До этого Меньшова показывала поклонникам свою кухню — как и во всем доме, в ней отделанны под кирпич стены, а на окне висят цветастые жалюзи. Столовая артистки выполнена в светло-зеленых тонах, а в ванной установлен антикварный умывальник, который вызвал бурный ажиотаж среди поклонников звезды.