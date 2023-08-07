07 августа 2023, 19:01
Юлий Гусман стал кавалером азербайджанского ордена «Честь»
Режиссер и актер Юлий Гусман стал кавалером азербайджанского ордена «Честь»
Заслуженный деятель искусств России, телеведущий Юлий Гусман стал кавалером азербайджанского ордена «Честь» («Шараф»). Указ подписал президент республики Ильхам Алиев.
«За большие заслуги в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией наградить Юлия Соломоновича Гусмана орденом „Шараф“, — говорится в документе.
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Орден «Честь» вручают иностранным гражданам за заслуги в развитии экономического, научно-технического, общественно-культурного прогресса, а также в науке, культуре, литературе, искусстве, просвещении и медицине.
Завтра, 8 августа, Юлий Гусман отпразднует юбилей — 80 лет.
Ранее стало известно, что космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, который принимал участие в съемках фильма «Вызов», получил орден Гагарина. Награду ему вручили за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции.
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