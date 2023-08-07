Знаменитости 07 августа 2023, 19:01 Юлий Гусман стал кавалером азербайджанского ордена «Честь» Режиссер и актер Юлий Гусман стал кавалером азербайджанского ордена «Честь» РИА «Новости»

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Заслуженный деятель искусств России, телеведущий Юлий Гусман стал кавалером азербайджанского ордена «Честь» («Шараф»). Указ подписал президент республики Ильхам Алиев.

«За большие заслуги в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией наградить Юлия Соломоновича Гусмана орденом „Шараф“, — говорится в документе.

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Орден «Честь» вручают иностранным гражданам за заслуги в развитии экономического, научно-технического, общественно-культурного прогресса, а также в науке, культуре, литературе, искусстве, просвещении и медицине.

Завтра, 8 августа, Юлий Гусман отпразднует юбилей — 80 лет.

Ранее стало известно, что космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, который принимал участие в съемках фильма «Вызов», получил орден Гагарина. Награду ему вручили за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции.