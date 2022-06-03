Юлианна Караулова рассказала об участии в шоу «Маска» и об отношениях с мужем

Российская певица Юлианна Караулова дала большое интервью Teleprogramma.pro, в котором рассказала об участии в популярном шоу «Маска», а также о том, как ее лучший друг стал ее мужем.

В одном из выпусков шоу «Маска» Юлианне предстояло перевоплотиться в Зайку. По словам певицы, ей понравилось исполнять эту роль.

«Я пришла гостевой маской и, в общем, сначала выступила, а потом весь выпуск сидела в жюри. Это было очень волнительно, интересно и классно. Потом я помню, что выложила ролик, где я в костюме Зайки, в TikTok. Уже тогда все знали, что это я. И ролик набрал больше 18 миллионов просмотров. Мне кажется, это мое самое просматриваемое видео в TikTok. Оно имело большой резонанс. Многие мои друзья написали, что посмотрели его», — сообщила певица.

При этом она отметила, что не хотела бы участвовать в проекте на постоянной основе, поскольку выступать в таком громоздком костюме очень сложно.

«Не уверена, что, если говорить об отсутствии какого-то личного физического комфорта, я бы согласилась на участие в этом шоу. Безусловно, это очень прикольный опыт, возможность попробовать что-то новое, выйти абсолютно за рамки своей зоны комфорта, в том числе и по репертуару, и по вокальной манере. Это классный эксперимент для артиста», — сказала она.

Отвечая на вопрос о своем муже Андрее Черном, Караулова отметила, что долгое время считала его лишь другом и не могла даже представить, что в один момент они станут семьей.

«И в какой-то момент он пришел ко мне в гости, поел покупных пельменей и сказал, что влюбился. Не знаю, это было очень странно, конечно, но я вначале думала, что он шутит, и вообще не воспринимала никакие его ухаживания всерьез. Ну потому что для меня Андрей был просто другом, я никогда не думала даже о том, что у нас с ним может что-то быть. Ну и где-то месяц-полтора, наверное, он ухаживал», — рассказала певица.

Год назад Юлианна и Андрей стали родителями мальчика. По словам певицы, она в какой-то мере прочувствовала «постродовую депрессию» на себе, однако благодаря врачу, которая принимала роды, смогла выбраться из этого состояния благополучно.