Юлианна Караулова ответила подписчику, который назвал ее грудь маленькой
Девушка выставила сразу несколько снимков. Она отметила, что некоторым фотографии могут показаться однотипными, но она не смогла выбрать лучшую, пишет РИА ФАН.
«Почему бы не сфоткаться в купальнике, если за время пандемии мне все-таки удалось привести себя в форму, о которой я давно мечтала», — подписала пост исполнительница.
Под публикацией появилось множество комплиментов, касающихся фигуры и внешнего вида Карауловой. Однако нашлись и бестактные подписчики. Один из них принялся обсуждать размер бюста певицы: «Как я понял, что у вас маленькая грудь». В ответ на такое обращение артистка задала вопрос: «Как вы поняли?».
«По вашей красивой фотографии», — написал пользователь Сети.
«О таких вещах стоит молчать», — сделала замечание собеседнику Караулова.
Комментарий подписчика не остался без внимания среди фанатов певицы. Она вступились за знаменитость, указав на грубость подобных замечаний.