Знаменитости 30 апреля 2023, 02:05 Юлианна Караулова дебютировала в «Кто хочет стать миллионером» Программа «Кто хочет стать миллионером» вернулась в эфир с Карауловой вместо Диброва Википедия

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Программа «Кто хочет стать миллионером» вновь вышла на экраны ТВ, на этот раз с новой ведущей. Телеведущего Дмитрия Диброва заменила «фабрикантка» Юлианна Караулова, сообщил Первый канал.

Интеллектуальная игра будет выходить по субботам в 18:20, для нее выбрали новую студию.

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«Интеллектуальная игра „Кто хочет стать миллионером?“ вернулась в эфир в новой студии и с новой ведущей — Юлианной Карауловой. Принять участие может любой: надо лишь заполнить анкету на сайте Первого канала», — сказано в сообщении.

Чтобы выиграть три миллиона, нужно ответить на 15 вопросов из разных сфер знаний. Условия остались прежними, в частности, это подсказки: 50/50, помощь зала и звонок другу. Остались две несгораемые суммы в пять тысяч и 100 тысяч рублей.

Юлианна Караулова сама в 2017 году выиграла три миллиона рублей в этой же передаче. Певица была участницей разных телешоу и даже вела программу «Русский ниндзя» на Первом канале.

Ранее сообщалось, что игра не выходила в эфир с июня прошлого года. На роль ведущего взамен Дмитрия Диброва рассматривались пять кандидатов. В частности, это певица Пелагея, Леонид Ярмольник и ведущий Александр Гордон.