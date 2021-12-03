Юлиан предложил исключить Распутину и Пьеху из жюри «Суперстар!»

Исполнитель Юлиан считает, что в жюри шоу «Суперстар!» не должно быть Стаса Пьехи и Маши Распутиной. Об этом сообщил NEWS.ru.

Ранее артист покинул шоу по решению жюри. Он отметил, что мнение членов жюри не считает для себя авторитетным. На их месте он предпочел бы видеть Даню Милохина и Ольгу Бузову.

«Субъективное мнение четырех человек, оценивающих музыку на уровне выражений „у меня пошли мурашки по коже“ или „не нравится, потому что мурашек не было“, других эмоций, кроме смеха, у меня не вызывает», — отметил Юлиан.

Также он предложил создателям шоу вместо жюри сделать зрительские оценки. По его словам, мнение публики для любого артиста важнее всего.

Юлиан добавил, что не расстроен из-за своего ухода из шоу.

«Иногда уйти даже лучше, чем остаться. Так что для меня это победа. Я, считаю, по-королевски ушел. Никакой обиды нет. Только удивление от неавторитетного для меня жюри», — заключил он.

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