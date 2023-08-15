Знаменитости 15 августа 2023, 16:12 Юлиан назвал неуместным омоложение Киркорова с помощью пластики

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Российский эстрадный певец, заслуженный артист России Юлиан признался, что считает неуместным стремление Филиппа Киркорова к омоложению с помощью пластических операций. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Юлиана, артистам не стоит забывать, сколько им лет — молодым можно быть только в душе.

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Также Юлиан отметил, что не согласился бы петь на одной сцене с популярными блогерами, потому что такие выступления не будут являться настоящим искусством.