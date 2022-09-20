«Замечательный парень». Яцко высказался о трагической гибели Пускепалиса | 360°

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«Замечательный парень». Яцко высказался о трагической гибели Пускепалиса

Актер Яцко заявил, что погибший Пускепалис был «замечательным парнем»

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Актер Александр Яцко высказал соболезнования в связи с гибелью его коллеги, художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса. Яцко заявил «360», что запомнит Пускепалиса «замечательным парнем».

«Замечательный парень. Запомнился таким, каким он был», — сказал Яцко.

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Днем 20 сентября ряд СМИ написал, что 56-летний Пускепалис погиб в ДТП на трассе М-8. Он ехал в легковой машине, которая столкнулась с фурой. В автомобиле с ним находился еще сотрудник Волковского театра, он тоже погиб. Об этом написал ресурс «76.ru — Ярославль онлайн».

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По предварительной информации, водителя грузовика госпитализировали. Все подробности случившегося выясняются.

ДТП с актером Сергеем Пускепалисом

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