Ястржембский раскрыл рецепт ухи Ельцина

Бывший пресс-секретарь первого президента России Бориса Ельцина ныне режиссер-документалист Сергей Ястржембский рассказал, чем любил заниматься его начальник после рыбалки. Оказывается, он обожал «кашеварить», и готовил уху по собственному рецепту — с бревном.

Об этом он рассказал РИА «Новости» в преддверии 90-летнего юбилей Ельцина, который будет отмечаться 1 февраля 2021 года.

Ястржембский признался, что хранит в памяти множество воспоминаний о неформальном общении с президентом.

«Были и тяжелые эпизоды, когда приходилось в какой-то степени выручать президента… В то же время, были интересные эпизоды, связанные с отдыхом, когда он кашеварил после рыбалки, делал уху с поленом: полено вынимали из костра и опускали в уху, и уха приобретала дымок от полена, есть такой рецепт», — рассказал Ястржембский.

Он отметил, что Ельцин «терпеть не мог проигрывать», о чем бы ни шла речь. С одинаковой страстью он соревновался и с премьер-министром Виктором Черномырдиным, и в ловле рыбы с премьер-министром Японии.

«Эти личные сопереживания удач или неудач, они очень симпатичны и характеризуют его как очень интересную личность», — подчеркнул Ястржембский.

По его мнению, Ельцину удалось совершить «скачок через пропасть», который был под силу только фигуре «абсолютно исторического масштаба».

«Да, это был болезненный прыжок для страны и для многих людей, и, естественно, были допущены ошибки. Однако мало кто может сказать, что в ходе такой глобальной трансформации общества можно было бы избежать подобного рода ошибок. И, тем не менее, он этот прыжок сделал, осуществил его», — заключил Ястржембский. Он добавил, что положительные решения Бориса Ельцина еще найдут отражение на страницах учебников по истории.

Президентский центр Бориса Ельцина опубликовал видеоматериалы, на которых первый российский президент рассказывает, как затягивал с заключением Союзного договора потому, что не хотел соглашаться на предложенные Михаилом Горбачевым полумеры.