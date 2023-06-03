Знаменитости 03 июня 2023, 00:05 Ярмольник заявил, что погряз в долгах из-за фильма «Стиляги» Актер Ярмольник признался, что должен $5 млн из-за спродюсированного им фильма «Стиляги» РИА «Новости»

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Актер Леонид Ярмольник рассказал, что должен пять миллионов долларов за спродюсированный им фильм стиляги. В интервью изданию News.ru он заявил, что инвесторы-кредиторы с пониманием относятся к ситуации и не требуют от него срочного возвращения долгов.

«Я весь в долгах. Например, за фильм „Стиляги“, который считается одним из лучших российских мюзиклов, а я продюсер этой картины, у меня по сей день висит долг в пять миллионов долларов», — рассказал Ярмольник.

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По его словам, кредиторы понимают — он не присвоил эти деньги. Все дело в том, что даже самые успешные фильмы, снятые в РФ, не окупаются, пояснил он. Актер добавил, что с «американским отношением к кино и амбициями снимать в России и собирать те же дивиденды» невозможно.

Ранее Ярмольник признался, что не любит отмечать дни рождения. По его словам, он любит получать в свой адрес приятные слова, когда выполняет какую-то работу, а не проживает очередной год, сообщил RT.

В прошлом году актер отдыхал в Латвии. Он рассказывал, что вернется в Россию к началу учебного года, когда в школу пойдет его внук.