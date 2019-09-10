Ярмольник задался вопросом, когда «прекратится идиотизм» на Украине
Актер Леонид Ярмольник раскритиковал запрет на въезд на Украину для артистов, назвал его идиотизмом и жуткой глупостью. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Deutsche Welle.
«Глупость жуткая, которая, надеюсь, в ближайшие месяцы, в крайнем случае годы прекратится», — заявил артист.
Он напомнил, что провел детство и юность на Украине и получил звание почетного гражданина Львова. Однако после госпереворота 2014 года в стране его лишили этого звания и запретили въезд.
Ярмольник выразил надежду, что новый президент Украины Владимир Зеленский, с которым он знаком по линии КВН, исправит сложившуюся ситуацию в стране. Впрочем, актер признался, что его не тяготит запрет на въезд.