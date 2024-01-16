Знаменитости 16 января 2024, 03:49 Янковский сыграет тюремного палача в новом сериале Иван Янковский сыграет палача в драматическом сериале «Аутсорс» РИА «Новости»

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Актер Иван Янковский сыграет сотрудника тюрьмы, который исполняет смертельные приговоры, в новом драматическом сериале «Аутсорс». Съемки проекта уже начались. Об этом написало издание РБК Life со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Okko.

По данным издания, сериал снимается по мотивам повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». События разворачиваются в середине 1990-х, когда в России существовала смертная казнь. Янковский сыграет сотрудника тюрьмы, который приводит в исполнение смертные приговоры. Предприимчивый герой пришел к выводу, что право на убийство преступника должны получить близкие его жертв. Эта идея превратилась для него в своеобразный бизнес.

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«Это история о том, что в жизни важно иметь смелость принимать решения, и за эти решения брать на себя ответственность», — заявил режиссер сериала Душан Глигоров.

Ранее Янковский, исполнивший роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», эмоционально поблагодарил зрителей и поклонников проекта.