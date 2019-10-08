Яна Рудковская пожаловалась поклонникам на плотный график

Яна Рудковская поделилась с поклонниками снимком своего завтрака. Фотографию она подписала так: «Сложная неделя, так что завтракаем плотно!»

По словам Рудковской, сейчас она занимается подготовкой двух концертов музыканта Димы Билана, которые запланированы на 6 и 7 ноября в «Крокус Сити Холле». Также готовит девять новогодних ледовых шоу — с балетом «Золушка». Представления пройдут с 27 декабря по 2 января на «ВТБ ДИНАМО Арене».

«А еще мы готовим 12 шоу „Лебединое Озеро“, которое пройдет с 3–8 января в Ледовом Дворце — ожидаем 95 тысяч зрителей! Ждите много потрясающих релизов новых треков Димы Билана, группы „Градусы“, Юлианны Карауловой и Владислава Рамма», — написала продюсер.

В ответ поклонники поддержали Яну Рудковскую и выразили ей свое восхищение: «Все нравится! Талантливый человек талантлив во всем», «Какая же вы умница! Как я хотела бы работать в вашей команде и учиться у вас».