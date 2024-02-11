Знаменитости 11 февраля 2024, 04:26 Яна Поплавская взъелась на Киркорова после слухов о его возвращения на ТВ Яна Поплавская раскритиковала шоу «Маска» за включение в программу Киркорова РИА «Новости»

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Актриса Яна Поплавская раскритиковала певца Филиппа Киркорова после новостей о его возвращения на телевидение. Свое мнение она написала в Telegram-канале.

В публикации звезда раскритиковала шоу «Маска», в котором снялся вокалист. В программе артист выступает в качестве члена жюри.

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«Телезритель до сих пор [в шоке] от наличия Ани Лорак на этом канале, теперь его решили добить возвращением героя „голой“ вечеринки, который так настойчиво теребил лацканы пиджака пресс-секретаря президента», — сказала артистка, перед этим назвав Киркорова голым «королем».

Поплавская задалась вопросом, почему среди 146 миллионов человек не могут найти «замену этому голубому бриллианту». По мнению актрисы, сценаристы передачи «не захотели искать».

Ранее Поплавская заявила, что певица Алла Пугачева попыталась обмануть россиян. Она отметила, что вокалистка всегда пыталась все выставить напоказ.