Яна Поплавская сообщила о кончине своего папы

Советская и российская актриса Яна Поплавская в личном Instagram-аккаунте сообщила о смерти своего папы Евгения Васильевича. Мужчина скончался в возрасте 86 лет, написал сайт «Утро.ру».

Женщина опубликовала фотографию с отцом. На снимке она стоит позади родителя и обнимает его.

«Папы больше нет. Сегодня его не стало. Для меня эта фотография очень трогательная, у папы в руках серебряная ложечка, которую он купил „на зубок“ Иларию-Ларику, своему самому маленькому правнуку», — написала Поплавская.

Она добавила, что отец оставил после себя большую семью. Коллеги и подписчики артистки написали под постом свои соболезнования.