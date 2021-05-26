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    26 мая 2021, 15:04

    Яна Поплавская сообщила о кончине своего папы

    Полина Петрова

    Советская и российская актриса Яна Поплавская в личном Instagram-аккаунте сообщила о смерти своего папы Евгения Васильевича. Мужчина скончался в возрасте 86 лет, написал сайт «Утро.ру».

    Яна Поплавская сообщила о кончине своего папы

    Женщина опубликовала фотографию с отцом. На снимке она стоит позади родителя и обнимает его.

    «Папы больше нет. Сегодня его не стало. Для меня эта фотография очень трогательная, у папы в руках серебряная ложечка, которую он купил „на зубок“ Иларию-Ларику, своему самому маленькому правнуку», — написала Поплавская.

    Она добавила, что отец оставил после себя большую семью. Коллеги и подписчики артистки написали под постом свои соболезнования.