  • Яна Поплавская ответила радиоведущему заветное «да»

    15 ноября 2019, 10:42

    Алена Макаренко

    Актриса Яна Поплавская согласилась выйти замуж за своего возлюбленного радиоведущего Евгения Яковлева. Они вместе уже пять лет. В этом звезда призналась в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

    Торжественная церемония бракосочетания запланирована на 2020 год. Однако 52-летняя Поплавская и 40-летний Яковлев пока не знают точную дату.

    Возлюбленные планируют тщательно подготовиться к главному событию в своей жизни. «Мы хотим все красиво сделать, оформить, чтобы все близкие друзья были», — рассказал Яковлев.

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    Узкий круг самых близких людей пары насчитывает не меньше 100 человек.

    В 2019 году возлюбленные начали строить загородный дом на берегу реки в поселке Алешин. Поэтому после свадьбы молодожены будут жить на новом месте.

    В 2011 году Поплавская развелась с Сергеем Гинзбургом после 25 лет брака, напомнило ИА Nation News.

    Актриса и Яковлев познакомились больше 10 лет назад в офисе одной из радиостанций. Уже через несколько месяцев ведущий предложил любимой выйти за него замуж, но та отказалась. С тех пор Яковлев еще несколько раз предлагал сыграть свадьбу.