Яна Поплавская ответила радиоведущему заветное «да»

Торжественная церемония бракосочетания запланирована на 2020 год. Однако 52-летняя Поплавская и 40-летний Яковлев пока не знают точную дату.

Возлюбленные планируют тщательно подготовиться к главному событию в своей жизни. «Мы хотим все красиво сделать, оформить, чтобы все близкие друзья были», — рассказал Яковлев.

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Узкий круг самых близких людей пары насчитывает не меньше 100 человек.

В 2019 году возлюбленные начали строить загородный дом на берегу реки в поселке Алешин. Поэтому после свадьбы молодожены будут жить на новом месте.

В 2011 году Поплавская развелась с Сергеем Гинзбургом после 25 лет брака, напомнило ИА Nation News.

Актриса и Яковлев познакомились больше 10 лет назад в офисе одной из радиостанций. Уже через несколько месяцев ведущий предложил любимой выйти за него замуж, но та отказалась. С тех пор Яковлев еще несколько раз предлагал сыграть свадьбу.