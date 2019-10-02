Яна Чурикова удивила поклонников образом

Яна Чурикова показала фанатам снимок, на котором она запечатлена в мамином костюме и огромных очках. Актриса позировала со школьными педагогами.

«Что, не узнали? Это я, школьница, на вручении дипломов в мамином костюме. С любимыми на всю жизнь учителями, которые определили мою дорогу. Любовь Петровна Карханина, литература и русский язык, и Виктор Михайлович Зубов, физика, астрономия и информатика», — написала она.

Затем телеведущая добавила, что скоро День учителя. Поэтому она призвала не забывать своих педагогов и поздравить их с праздником.

Поклонники заявили, что Чурикову совсем не узнать в таком образе.

«Яночка вас и не узнать!», «Вот мода была», «Я не узнала. Прямо вообще», — написали в комментариях.