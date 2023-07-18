Знаменитости 18 июля 2023, 18:17 Яна Чурикова рассказала, как в прямом эфире ее чуть не убил упавший осветительный прибор

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Ведущая Яна Чурикова рассказала, что во время одного из прямых эфиров «Фабрики звезд» она чуть не погибла. Об этом сообщил Пятый канал.

Ведущая рассказала, что, пока она читала текст, позади нее упал тяжелый осветительный прибор. Но Чурикова была так увлечена, что даже не заметила происшествия и узнала о нем уже после съемок. Она добавила, что, если бы техника свалилась на нее, то шансов выжить было мало, написали «Дни.ру».

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