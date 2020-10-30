Якубович вспомнил самый дорогой подарок на «Поле чудес»

Участник шоу, ветеран, решил подарить Якубовичу портсигар, пробитый пулей. Во время войны этот предмет спас мужчину от смерти, потому что лежал у сердца.

Этот сувенир мужчина хотел преподнести на съемках шоу в 1996 или 1997 году. Однако ведущий «Поле чудес» не смог принять такой подарок, поэтому вернул его владельцу.

«Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который только был», — заметил Якубович.

Ведущий также признался, что все подарки после окончания съемок выставляются на барабан, а гости студии подходят к нему. Во время коронавируса съемки новых выпусков проходят без зрителей. Однако ведущий не знает, куда деваются подарки, отметил сайт «Утро.ру».

Ранее Якубович высказался о возможной смене ведущего «Поле чудес». Он сейчас не собирается оставлять эту должность. Когда назреет такая необходимость, он обсудит это с руководством телеканала.