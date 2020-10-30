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    30 октября 2020, 19:10

    Якубович вспомнил самый дорогой подарок на «Поле чудес»

    Алена Макаренко

    Бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович назвал самый дорогой подарок за всю историю программы. Воспоминанием он поделился в эфире передачи «Доброе утро» на Первом канале.
    Якубович вспомнил самый дорогой подарок на «Поле чудес»

    Участник шоу, ветеран, решил подарить Якубовичу портсигар, пробитый пулей. Во время войны этот предмет спас мужчину от смерти, потому что лежал у сердца.

    Этот сувенир мужчина хотел преподнести на съемках шоу в 1996 или 1997 году. Однако ведущий «Поле чудес» не смог принять такой подарок, поэтому вернул его владельцу.

    «Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который только был», — заметил Якубович.

    Ведущий также признался, что все подарки после окончания съемок выставляются на барабан, а гости студии подходят к нему. Во время коронавируса съемки новых выпусков проходят без зрителей. Однако ведущий не знает, куда деваются подарки, отметил сайт «Утро.ру».

    Ранее Якубович высказался о возможной смене ведущего «Поле чудес». Он сейчас не собирается оставлять эту должность. Когда назреет такая необходимость, он обсудит это с руководством телеканала.