Якубович рассказал о мизерной пенсии

Пенсионный флешмоб продолжается. К нему присоединился еще один звездный пенсионер — Якубович. Телеведущий озвучил размер своих выплат.

Якубович во время беседы с порталом Teleprogramma.pro заявил, что свою пенсию он не тратит, а живет на то, что зарабатывает.

«Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи рублей. Но я работаю. У меня сейчас дочь учится, внучка учится. Им пригодятся эти средства, так что у меня есть, на что тратить деньги. Я считаю, что эту проблему с мизерными пенсиями не решить», — рассказал Якубович.

Собеседник признался, что абсолютно не понимает, куда делись все его пенсионные накопления. Работает он с 1962 года и все это время «государство вычитало у него деньги». Якубович уверен, что ему и жизни бы не хватило потратить все, что должно быть на его пенсионном счету.

О своих пенсиях рассказало уже более десятка артистов, музыкантов и телезвезд. Самым «богатым» оказался певец Борис Моисеев. Каждый месяц он получает 55 тысяч рублей.