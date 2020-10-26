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    26 октября 2020, 11:48

    Якубович прокомментировал слухи о смене ведущего «Поле чудес»

    Полина Петрова

    Народный артист России Леонид Якубович прокомментировал слухи о смене ведущего телепрограммы «Поле чудес». Он заявил, что не намерен покидать эту должность, информирует «Общественная служба новостей».
    Якубович прокомментировал слухи о смене ведущего «Поле чудес»

    Накануне журналисты писали, что Якубович якобы не исключил вариант существования капитал-шоу с другим телеведущим. В беседе с изданием артист подчеркнул, что не давал никаких комментариев по этому поводу ни одному СМИ. При этом он заявил, что у передачи действительно может смениться ведущий по инициативе руководства телеканала.

    «Не понимаю, о чем идет речь. Я ничего подобного не говорил. Я не буду принимать решение об уходе. Когда назреет такая необходимость и возникнет возможность, мы будем обсуждать это с руководством канала», — уточнил Якубович.

    Он заключил, что подобные решения принимает генеральный директор.

    25 октября программе «Поле чудес» исполнилось 30 лет. Первым ведущим телеигры был Владислав Листьев — с 26 октября 1990 по 15 ноября 1991 года. А с 22 ноября 1991 года его место занял Якубович.