Якубович прокомментировал слухи о смене ведущего «Поле чудес»

Накануне журналисты писали, что Якубович якобы не исключил вариант существования капитал-шоу с другим телеведущим. В беседе с изданием артист подчеркнул, что не давал никаких комментариев по этому поводу ни одному СМИ. При этом он заявил, что у передачи действительно может смениться ведущий по инициативе руководства телеканала.

«Не понимаю, о чем идет речь. Я ничего подобного не говорил. Я не буду принимать решение об уходе. Когда назреет такая необходимость и возникнет возможность, мы будем обсуждать это с руководством канала», — уточнил Якубович.

Он заключил, что подобные решения принимает генеральный директор.

25 октября программе «Поле чудес» исполнилось 30 лет. Первым ведущим телеигры был Владислав Листьев — с 26 октября 1990 по 15 ноября 1991 года. А с 22 ноября 1991 года его место занял Якубович.