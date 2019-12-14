Якубович объяснил ошибку на «Поле чудес»

Передача, которую показали в эфире 13 декабря, вызвала недоумение у многих зрителей. В одном из туров участник правильно ответил на вопрос и прошел в супер-игру, но проблема заключалась в том, что отгаданное слово появилось на табло и на экранах с ошибкой. Вместо «монпансье» зрители увидели «монпасье».

«Вы, вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов», — заявил Леонид Якубович.

Телеведущий указал на достаточно старую редакцию «Школьного словаря иностранных слов» под редакцией В.В. Иванова. Проверить правильность мнения Якубовича трудно, так как книга под рукой есть далеко не у каждого, а онлайн столь древние и неактуальные редакции почти не размещают.

В современных словарях данное слово указано лишь в одном варианте — «монпансье». Это несклоняемое существительное среднего рода, обозначающее сорт леденцов. Произошло от фамилии французских герцогов Montpensier.

Эти данные есть как в «Толковом словаре русского языка» Ушакова, в «Толковом словаре русского языка» Ожегова и Шведовой, Толковом словаре Ефремовой и других.

О «монпасье» удалось найти лишь одно упоминание — в «Словаре трудностей произношения и ударения в современном русском языке» Горбачевича. Там указано написание «монпансье», но произношение «монпасье».