Якубович допустил смену ведущего «Поля чудес»

«Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет. Будущее передачи лежит в интересе зрителей. Здесь все зависит от зрителей», — сказал шоумен.

Хотя еще в июле он не планировал покидать проект. За годы работы в программе у него сложился образ «бесконечного весельчака». А это его не устраивало, тем не менее он продолжал участвовать в съемках капитал-шоу. Телеведущий говорил, что с этим ничего поделать нельзя, поскольку за 30 лет сложилось определенное амплуа. А оно иногда тоже влияет на судьбу.

В апреле Якубович признался, что хотел покинуть «Поле чудес» сразу после первых выпусков. Однако он изменил свое решение после того, как перед съемками последнего, по его мнению, эфира шоумена представили как «новую звезду».

Капитал-шоу «Поле чудес» 25 октября празднует свое 30-летие. Это один из самых долгоиграющих проектов на отечественном телевидении. Первым ведущим телеигры был Владислав Листьев — с 26 октября 1990 по 15 ноября 1991 года. А с 22 ноября 1991-го поручение крутить барабан отдает Якубович. За три десятилетия программа обзавелась своим музеем, в котором хранятся подарки Якубовичу от участников.