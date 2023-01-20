Знаменитости 20 января 2023, 03:52 Якубович будет вести подкасты об авиации Якубович будет вести подкасты об авиации на Первом канале РИА «Новости»

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Телеведущий Леонид Якубович будет вести подкасты об авиации. Они будут выходить на Первом канале в новой программе «Подкаст. Лаб». Об этом артист сообщил в разговоре с ТАСС.

Линейка программ выйдет в эфир 29 января 2023 года. Подкасты будут показывать в дневном эфире по воскресеньям. Вместе с Якубовичем ведущими стали Лариса Гузеева, Дмитрий Дибров, Валерий Сюткин, Вадим Галыгин и ряд других звезд шоу-бизнеса.

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Как рассказал Якубович, сейчас он трудится над написанием сценария к фильму. Еще он отметил, что в конце 2022 года презентовал свою первую поэтическую книгу «День всего на свете». В своей работе телеведущий представил стихотворения на каждый веселый праздник в году.

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В одном из новых выпусков «Поле чудес» приехавшая с Камчатки участница нарядила Якубовича в национальную шапку и бусы из рыбы. Ведущий назвал себя во всем этом «идиотом», а затем поправился и сказал про чукчу. Позже участница Лидия Кручинина рассказала «360», что не обиделась на Якубовича.