  • Ягудин «прочитал мысли» китайского фигуриста. Они оказались русской нецензурщиной

    10 ноября 2019, 15:59

    Алексей Сахаров

    По Сети гуляет забавный ролик. Российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин комментирует выступление китайского фигуриста во время Гран-при. При этом Ягудин эмоционально озвучивает огрехи спортсмена на льду.

    Каждый пируэт, каждое неверное движение фигуриста вызывали у Ягудина эмоциональный всплеск. На помарки юного коллеги российский комментатор реагировал крепким словцом.

    Вероятнее всего, олимпиец в запале соревнований просто забыл нажать кнопку mute на пульте и выключить микрофон. Вот и понеслись в эфир нехорошие слова. Со стороны это выглядело так, как будто Ягудин читает мысли китайского фигуриста и просто их транслирует в эфир.

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    Такие досадные огрехи встречались почти у каждого, кто работает с микрофоном, тем более в эфире. Чего стоит одна знаменитая фраза министра иностранных дел Сергея Лаврова, шепотом произнесенная им по поводу иностранных партнеров России. И то — микрофон четко снял произнесенную характеристику, которой Лавров припечатал коллег. Фраза Лаврова тут же стала мемом.

    А вот любители спорта часто вспоминают знаменитого советского — а позже российского — спортивного комментатора Николая Озерова. Он так распалился, комментируя футбольный матч, что в эфир полетело знаменитое «Гол! ***! Штанга» — и в тот момент все зрители были согласны с Озеровым и искренне солидарны.

    Так что по сравнению с такими мэтрами, которых подлавливал коварный микрофон, Ягудин просто получил прививку от невнимательности — на будущее.