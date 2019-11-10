Ягудин «прочитал мысли» китайского фигуриста. Они оказались русской нецензурщиной

Каждый пируэт, каждое неверное движение фигуриста вызывали у Ягудина эмоциональный всплеск. На помарки юного коллеги российский комментатор реагировал крепким словцом.

Вероятнее всего, олимпиец в запале соревнований просто забыл нажать кнопку mute на пульте и выключить микрофон. Вот и понеслись в эфир нехорошие слова. Со стороны это выглядело так, как будто Ягудин читает мысли китайского фигуриста и просто их транслирует в эфир.

Слово не лещ, вылетит — не поймаешь - Футболист Тарасов пытается отмыться от шутки об избиении женщин. Или не шутки? Подробнее

Такие досадные огрехи встречались почти у каждого, кто работает с микрофоном, тем более в эфире. Чего стоит одна знаменитая фраза министра иностранных дел Сергея Лаврова, шепотом произнесенная им по поводу иностранных партнеров России. И то — микрофон четко снял произнесенную характеристику, которой Лавров припечатал коллег. Фраза Лаврова тут же стала мемом.

А вот любители спорта часто вспоминают знаменитого советского — а позже российского — спортивного комментатора Николая Озерова. Он так распалился, комментируя футбольный матч, что в эфир полетело знаменитое «Гол! ***! Штанга» — и в тот момент все зрители были согласны с Озеровым и искренне солидарны.

Так что по сравнению с такими мэтрами, которых подлавливал коварный микрофон, Ягудин просто получил прививку от невнимательности — на будущее.