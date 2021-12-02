Ягудин опроверг слухи о конфликте с фигуристкой Загитовой

Российский фигурист Алексей Ягудин высказался о своих отношениях с коллегой по шоу «Ледниковый период» Алиной Загитовой. По его словам, появившаяся в СМИ информация об их ссоре является ложной. Об этом сообщили Nation News.

Спортсменку обвинили в непрофессионализме. В СМИ появилась информация о том, что Ягудин якобы поссорился с коллегой из-за того, что та не смогла запомнить свой текст, и операторам неоднократно приходилось переснимать эпизод.

«Это СМИ. Я клянусь, это были СМИ. Это причем даже одна женщина, мы ее даже потом вычислили, кто это. Журналистка какого-то непонятного интернетовского издания. Я читал эту статью, и мне Алина прямо на следующий день показывала ее. Причем Алина-то знает, как это все происходило, и я знаю», — опроверг подобные слухи Ягудин в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».