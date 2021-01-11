Ягудин объяснил, откуда у него дом во Франции за два миллиона евро

Алексей Ягудин не скрывает, что всегда хорошо зарабатывал. В одном из последних интервью фигурист рассказал о своих гонорарах и назвал стоимость дома во Франции.

Олимпийский чемпион заявил, что еще с юности получал большие гонорары за выступления на профессиональных соревнованиях.

«Каждый турнир, который мы выигрывали, — это 30 тысяч долларов. Чемпионат Европы — 30 тысяч долларов. Чемпионат мира — 50 тысяч долларов. Гран-при — 30 тысяч долларов, финал Гран-при — 50 тысяч долларов», — заявил он в беседе с блогером Надеждой Стрелец. Интервью вышло на YouTube.

По его словам, раньше он иногда зарабатывал даже больше, чем сейчас. Именно скопленные деньги позволили Ягудину в итоге приобрести дом во Франции. Он отметил, что стоимость особняка оценивается в 600 тысяч — два миллиона евро.

Также во время интервью фигурист прокомментировал слухи о романе с актрисой Мирославой Карпович. Он рассказал, что действительно играл с артисткой в одном спектакле, но романтические отношения их не связывали. СМИ писали, что Карпович пыталась увести Ягудина из семьи.

Сейчас актрисе приписывают роман с Павлом Прилучным. Его развод с Агатой Муцениеце стал одним из самых обсуждаемых событий 2020 года в прессе.