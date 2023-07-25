Эксклюзив 25 июля 2023, 04:11 «Я воспитывался сам по себе». Денис Косяков рассказал о своем становлении как актера и сценариста Сценарист Денис Косяков признался, что сам себя воспитывал и вылетел из МХАТа Телеканал «360»

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Участник проектов «Смех без правил» и «Убойная лига» Денис Косяков признался, что в студенческие годы не отличался любовью к учебе. Несмотря на это, ему удалось стать режиссером и добиться успеха. Своей историей он поделился в разговоре с ведущей «360» Марусей Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

Косяков вырос не в актерской семье. Его мать работала медсестрой, а отец трудился в аграрном секторе.

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«Я воспитывался сам по себе. Родители в разводе, отец в деревне, мама в Италии, я живу с бабушкой. Сам себя воспитываю, читаю книги. Это пафосно прозвучало, но на тот момент „Денди“ и „Сеги“ только появлялись, и я действительно много читал», — поделился актер.

Он рассказал, что ходил в театральную студию, и у него там «все получалось». Поэтому решил поступать во МХАТ. Однако из вуза его отчислили за опоздания, собеседник Маруси признался, что не отличается пунктуальностью. Во МХАТе Косяков учился у Райкина, и если студент опаздывал хоть на минуту, его не пускали на занятия.

«Я был просто дураком, чего уж там, раздолбаем. Поэтому отчислили меня абсолютно правильно, я бы и сам не стал терпеть такого студента», — отметил гость программы.

После отчисления он поступил в Щукинский институт, где правила были не столь строгие и на «Мастерство» можно было опаздывать или уходить раньше.

«Я в понедельник ни разу не был на первой лекции, все время просыпал. Для меня это важно. Люди очень индивидуальные, кому-то вот такая мелочь оказывается важна», — признался Косяков.

Он рассказал, как пришел к написанию сценариев и проходил кастинг на свой фильм «Остров». Косяков признался, что отбор был честным, но все же как сценарист сериала он имел «маленький бонус» — снимал пробы несколько раз, прежде чем отправить на кастинг.