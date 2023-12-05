Эксклюзив 05 декабря 2023, 11:56 «Я вообще в Новом Уренгое». Трофим опроверг сообщения о ДТП в Новой Москве Певец Трофим опроверг сообщения о том, что попал в ДТП в Новой Москве соцсети Сергея Трофимова

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Певец Сергей Трофимов опроверг сообщения о том, что попал в ДТП в Новой Москве. О том, что данные об аварии не соответствуют действительности, артист рассказал в беседе с «360».

«Я попал? Нет, я никуда не попадал, я вообще в Новом Уренгое», — кратко сказал Трофим.

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Ранее о том, что певец попал в ДТП в Новой Москве, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, артист угодил в аварию, находясь в своем автомобиле Genesis. Все произошло на 1-й Ватутинской улице. Позже сообщение обновили, уточнив, что в аварию попала машина, принадлежащая певцу.

Вторым участником ДТП была иномарка Volkswagen. В результате никто не пострадал.