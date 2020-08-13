13 августа 2020, 19:03
«Я вне политики». Антонов не откажется от ордена из рук Лукашенко
Композитор Юрий Антонов прокомментировал решение дирижера Владимира Спивакова отказаться от ордена Франциска Скорины, которым его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Антонов пояснил, что сам отказываться не будет, так как ему нет дела до политики. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
«Я вне политики», — заявил композитор и добавил, что политические события в мире его не особо интересуют. Также Антонов пояснил, что не понимает решения Спивакова, но уважает его выбор.