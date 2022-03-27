«Я вижу эту фальшь». Сердючка высмеяла рыдания Лободы из-за Украины

Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, высмеял рыдания Светланы Лободы на камеру из-за событий на Украине. Артист разоблачил певицу в интервью Ирине Шихман, написал сайт kp.ru.

Данилко заявил, что Лобода, как ему показалось, плакала не по-настоящему. Он предположил, что певица записала свое слезное видеообращение даже не с первого дубля.

«Я вижу эту фальшь. И у Светланы Лободы тоже. Когда я вижу пятый дубль, меня это раздражает: „Как я плакала в этом дубле? Давайте еще раз, ребята, давайте еще раз“», — сказал Данилко.

Артист признался, что будет рад, если он ошибается. Но у него ощущение, что слезы лукавые, а Лобода пытается усидеть на двух стульях одновременно.

«Это ситуация, когда уже нет второго стула. Ты определись, все поймут», — сказал Данилко.

Плачущая Лобода в своем видео, которое она выложила 28 февраля, назвала себя украинской певицей, рассказав, что, хотя последние годы жила в России, теперь перебралась в Европу, но и там не может прийти в себя от ужаса происходящего на Украине, где остались родные.

Ранее в Верховной раде предложили лишить Лободу почетного звания заслуженной артистки Украины.