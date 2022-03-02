«Я вернулся, детка». Актер Джон Ди Маджмио согласился озвучить Бендера в новой «Футураме»

Поклонники мультсериала «Футурама» требовали у телесети Hulu вернуть Джона Ди Маджмио для озвучки Бендера. В итоге актер сообщил, что вернулся к работе.

Джон Ди Маджимо отказался сотрудничать с Hulu из-за суммы предложенного гонорара. Фанаты «Футурамы» запустили в соцсетях движение Bendergate и начать требовать, чтобы телесеть вернула актера.

«Bendergate официально закончен, так что засуньте его на дальнюю полку вместе с рождественскими украшениями или, может быть, в кухонный ящик вместе со всем остальным хламом. <…> Как вам будет угодно, мне без разницы, но я думаю вы уловили смысл. Я вернулся, детка!» — заявил Ди Маджио. Цитату привел сайт Deadline.

Пока детали контракта актера с компанией не раскрываются. О возвращении «Футурамы» на экраны стало известно в начале февраля. Премьера нового сезона известного мультсериала намечена на 2023 год.

Впервые зрители увидели американский научно-фантастический сатирический мультсериал в 1999 году. Серии «Футурамы» выходили по 2003 год. В 2008-м история получила продолжение, которое показывали по 2013 год.