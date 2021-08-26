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    26 августа 2021, 17:27

    «Я уже умер?» Краско отшучивался в реанимации после инсульта

    Александр Блинов

    Российский актер Иван Краско, очнувшись в реанимации после инсульта, в шутку спросил у врачей, умер ли он. Об этом директор артиста Вячеслав Смородинов сообщил сайту kp.ru.

    О госпитализации 90-летнего Краско стало известно накануне. Актеру стал плохо несколько дней назад, когда он находился на даче вместе с бывшей женой Натальей Вяль и двумя сыновьями. Краско почувствовал резкий удар в голову, у него потемнело в глазах и отказала нога. Но он не придал этому значения. Впоследствии бывшая жена позвонила Смородинову и попросила отвезти его в больницу. Врачи обследовали его и сказали, что актер перенес инсульт.

    «У Ивана Ивановича состояние средней тяжести. Он пытается отшучиваться с врачами. Спросил у медика: „Что, я уже умер?“ Они ему ответили: „Нет-нет, конечно“», — рассказал Смородинов.

    Врачи внимательно следят за состоянием актера.

    «Медики наблюдают у него в голове очаги инсульта. Также остались еще следы от предыдущего инсульта», — добавил директор кинозвезды.

    Смородинов в четверг сообщил «360», что, хотя актер в реанимации, он находится в сознании.