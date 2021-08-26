«Я уже умер?» Краско отшучивался в реанимации после инсульта

Российский актер Иван Краско, очнувшись в реанимации после инсульта, в шутку спросил у врачей, умер ли он. Об этом директор артиста Вячеслав Смородинов сообщил сайту kp.ru.

О госпитализации 90-летнего Краско стало известно накануне. Актеру стал плохо несколько дней назад, когда он находился на даче вместе с бывшей женой Натальей Вяль и двумя сыновьями. Краско почувствовал резкий удар в голову, у него потемнело в глазах и отказала нога. Но он не придал этому значения. Впоследствии бывшая жена позвонила Смородинову и попросила отвезти его в больницу. Врачи обследовали его и сказали, что актер перенес инсульт.

«У Ивана Ивановича состояние средней тяжести. Он пытается отшучиваться с врачами. Спросил у медика: „Что, я уже умер?“ Они ему ответили: „Нет-нет, конечно“», — рассказал Смородинов.

Врачи внимательно следят за состоянием актера.

«Медики наблюдают у него в голове очаги инсульта. Также остались еще следы от предыдущего инсульта», — добавил директор кинозвезды.

Смородинов в четверг сообщил «360», что, хотя актер в реанимации, он находится в сознании.