«Я устала». Асмус назвала причину развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус ушла от шоумена Гарика Харламова после восьми лет брака. Она рассказала подписчикам в соцсети, что решила развестись, потому что устала.

«Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать, как жить и что делать? Я же наверняка лучше знаю», — написала Асмус в комментариях под своим постом в Instagram.

Она подчеркнула, что никогда не говорила об обоюдности решения разойтись, и назвала это враньем. Актриса посоветовала всем посмотреть свои сообщения с самого начала.

«Я просто не хожу по интервью и по разным подкастам, не делаю вбросы про общее решение, никому ничего не доказываю и не оправдываюсь. Мне это незачем. Мою самооценку никто не задевал», — заявила Асмус.

По ее словам, развод не имеет никакого отношения к фильму «Текст», так как разлад в отношениях начался задолго до него. Актриса и раньше пыталась подать на развод.

Сам Харламов в конце октября рассказывал, что их чувства с Асмус друг к другу давно остыли, а интимные отношения вовсе сошли на нет. Официально пара объявила о разводе в июне 2020 года. Этот разрыв стал самым обсуждаемым и сразу же оброс множеством слухов и домыслов.