«Я устал терять людей»: Якубович поделился переживаниями по поводу смерти Грачевского

«Мне тяжело об этом говорить. Мы были знакомы больше 30 лет. Я устал терять людей, поэтому мне больше нечего сказать», — отметил телеведущий.

Ранее артист балета Николай Цискаридзе выразил соболезнования в связи со смертью режиссера.

«Мы очень дружили и часто общались», — заявил Цискаридзе.

Он рассказал, что Грачевский всегда посещал спектакли с его участием, особенно любил ходить зимой на «Щелкунчика». Цискаридзе назвал нынешнее время «странным», так как непонятно, когда и кого «настигнет эта дикая хворь».

Однажды артист появился в одном из эпизодов «Ералаша». Грачевский позвал Цискаридзе на съемки, когда тот признался, что в детстве мечтал стать героем проекта.

Грачевский скончался 14 января в Москве. Около двух недель он провел в реанимации. У кинорежиссера диагностировали коронавирус. Ему был 71 год.