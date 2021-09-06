«Я целовала его в губки». Жена Караченцова вспомнила свою встречу с Бельмондо

Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, поделилась воспоминаниями о Жане-Поле Бельмондо. Новость о смерти французского актера застала артистку врасплох. Бельмондо был кумиром для ее мужа, сообщила она в беседе с «360».

Бельмондо скончался в понедельник. Знаменитый актер умер в возрасте 88 лет. Поргина рассказала, как они вместе Караченцовым встречались с французским артистом в Москве, куда он приехал уже после перенесенного инсульта.

«Я целовала его в губки, сказала, что Колечка его озвучивал. Я его обожаю! Для Коли это был кумир. Настоящий кумир, француз, с пухлыми губами. Тембр у него был не как у Коли, а чуть выше, но Коля его чуть ниже делал. Но темперамент он ощутил, его юмор», — поделилась актриса воспоминаниями.

По словам Поргиной, тогда на руке Бельмондо был металлический браслет, а на ноге специальный утяжеляющий «башмак», чтобы он не махал ногой.

«Ушло поколение. Без них грустно. Я даже не знаю, сегодня с одним известным органистом обсуждали, смогли ли мы передать вот эту духовную связь с продолжением этого мира. Понимаете, все фильмы якобы с юмором, но в то же время — о любви, о верности, о коварстве, что нельзя предавать», — сказала актриса.

Бельмондо был очень близок Караченцову тем, что тоже относился к жизни с юмором.

«Коля тоже был хулиган, смеялся над недостатками, преодолевал их. И поэтому он был так духовно близок, что он озвучивал его с первого дубля», — сообщила Поргина.

Композитор Александр Журбин ранее рассказал «360», как писатель Василий Аксенов однажды случайно встретил Бельмондо в Нью-Йорке, когда тот гулял по Манхэттену. Журбин отметил, что Жан-Поль Бельмондо был одним из самых любимых артистов в СССР.

Бельмондо перенес инсульт в 2001 году, после чего временно прекратил сниматься, но позже вернулся на экраны в фильме «Человек и его собака». В 2015-м он объявил о завершении карьеры.