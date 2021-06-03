«Я теперь скромный мальчик». Моргенштерн приехал в суд по делу о пропаганде наркотиков

Рэпер Алишер Моргенштерн, которого обвиняют в пропаганде наркотиков, приехал в суд. Он заявил, что на него открыли дело, потому что это кому-то нужно.

«Невозможно запретить творчество. Все, что однажды было в интернете, остается навсегда», — сказал музыкант у входа в зал суда.

На заседание Моргенштерн приехал на автомобиле McLaren. Журналисты заинтересовались ценой автомобиля, но рэпер отказался отвечать, заявив, что он «теперь скромный мальчик».

Моргенштерн отметил, что песни, которые привлекли внимание правоохранительных органов, он продолжает исполнять на сцене.

«Они же еще не запрещенные. Адекватные люди просто смеются над этим, как и мы», — отметил он.

В зал суда пустили только Моргенштерна. Вход был запрещен даже его девушке Диларе.

«Жену не пускают [в суд]. Вы можете запрещать мои песни, но не пускать мою жену на мой суд — мой первый суд!» — добавил он.

Ранее Лига безопасности интернета пожаловалась в ГУНК МВД на песни «Розовое вино — 2» и «Family», в которых, по их мнению, рэпер пропагандирует употребление запрещенных веществ. Рэпер вину не признает, защищать себя и свое творчество он поручил известному адвокату Сергею Жорину.

Лига безопасности интернета в конце мая подала новое обращение в ГУНК МВД России, в котором говорится об обнаружении пропаганды запрещенных веществ в новых песнях рэпера «Бебебе», «Ретро рейв» и «Ты ослеп».