«Я тебя размажу, брат мой». Хасбик стал героем проморолика UFC

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов стал героем проморолика предстоящего турнира по смешанным единоборствам UFC Vegas 44. Видео, в котором Хасбику бросает вызов боец Рафаэль Физиев, опубликовали на странице UFC Russia в Instagram.

В ролике Физиев обращается к Хасбику, заявляя, что тот «забрал у него все», ради чего он все это время выступал в боях UFC. И приглашает маленького человека на поединок.

«Ты хочешь денежный бой? Тогда бейся со мной, бро!» — вызвал его Физиев.

Хасбик предупредил своего потенциального соперника, что его будет непросто победить.

«Послушай, брат мой, я тебя размажу! Будь осторожен», — предостерег дагестанец.

В видео с закадровым переводом, среди прочего, вошли кадры, на которых Хасбика на руках держит Хабиб Нурмагомедов, а на других блогер улыбается в камеру вместе с главой промоушена UFC Дэйной Уайтом.

Ранее в Instagram заблокировали аккаунт Хасбика, на котором было 1,7 миллиона подписчиков. Предположительно, причиной стало появление в Сети видео с сестрой блогера. Хасбика вывело это из себя, он начал угрожать автору ролика расправой.