«Я тебя размажу, брат мой». Хасбик стал героем проморолика UFC
Блогер Хасбик стал героем промовидео турнира UFC Vegas 44
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов стал героем проморолика предстоящего турнира по смешанным единоборствам UFC Vegas 44. Видео, в котором Хасбику бросает вызов боец Рафаэль Физиев, опубликовали на странице UFC Russia в Instagram.
В ролике Физиев обращается к Хасбику, заявляя, что тот «забрал у него все», ради чего он все это время выступал в боях UFC. И приглашает маленького человека на поединок.
«Ты хочешь денежный бой? Тогда бейся со мной, бро!» — вызвал его Физиев.
Хасбик предупредил своего потенциального соперника, что его будет непросто победить.
«Послушай, брат мой, я тебя размажу! Будь осторожен», — предостерег дагестанец.
В видео с закадровым переводом, среди прочего, вошли кадры, на которых Хасбика на руках держит Хабиб Нурмагомедов, а на других блогер улыбается в камеру вместе с главой промоушена UFC Дэйной Уайтом.
Ранее в Instagram заблокировали аккаунт Хасбика, на котором было 1,7 миллиона подписчиков. Предположительно, причиной стало появление в Сети видео с сестрой блогера. Хасбика вывело это из себя, он начал угрожать автору ролика расправой.