«Я так и знала»: Федосеева-Шукшина прокомментировала новости о травме Алибасова

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что ее экс-супруг, продюсер Бари Алибасов не получил бы травму, будь она рядом с ним, написал Life.

«Я так и знала, что что-то подобное произойдет, потому как единственная цель всего окружения моего мужа — забрать его и мое имущество и избавиться от нас. Если бы мы были вместе, я уверена, ничего такого бы не случилось», — пояснила Федосеева-Шукшина.

Актриса отметила, что они с Алибасовым заботятся друг о друге по мере возможности. По мнению Лидии Николаевны, ее с бывшим мужем «насильно разлучили». Актриса призналась, что переживает за продюсера.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что такое развитие ситуации было предсказуемым. Она отметила, что Алибасову необходим уход и наблюдение, а Лидия Николаевна является единственным человеком, который по-настоящему любит этого мужчину.

«По этой причине Лидия Николаевна дала мне поручение подать заявление о прекращении производства по делу о разводе, сохранить этот брак, чтобы у нее были законные основания спасать Бари Каримовича и быть рядом с ним», — пояснила юрист.

По информации СМИ, здоровье продюсера ухудшилось после новогодних праздников, когда он выпил много алкоголя. Из-за появившихся проблем с ногами он упал с лестницы.